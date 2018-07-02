هييرويثير الشكوك بشأن مستقبله

المصدر: موسكو - يوسف الشافعي

أثار فيرنادو هييرو، مدرب المنتخب الإسباني، الشكوك حول استمراريته بعد الخروج من ثمن نهائي كأس العالم أمام المنتخب الروسي، مشيراً إلى أن القرار ليس قراره، مبدياً في الوقت ذاته فخره الكبير بلاعبيه، مؤكداً أنهم تركوا أرواحهم فوق أرض الملعب، ولم يدخروا جهداً في ذلك. وقال فيرناندو هييرو بعد نهاية المباراة: «الألم يعتصرنا جميعاً، إن كانت هناك انتقادات فأنا من يجب أن توجّه له، لقد قمت باتخاذ القرارات منذ أول يوم على رأس الفريق». وحول الإقصاء، قال فيرناندو هييرو: «لقد قلناها سابقاً، انطلاقاً من ثمن النهائي لا مجال للخطأ أبداً». وفيما يخص مستقبله مع المنتخب، قال فيرناندو هييرو: «لقد كان رائعاً تدريب هؤلاء اللاعبين.. الاستمرار ليس قراري».