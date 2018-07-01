بيريزحولته البرتغال للدفاع

المصدر: دبي - البيان

برز الأرجنتيني إنزو بيريز، في السنوات الأولى من مسيرته كلاعب خط وسط هجومي مبشر قادر على هز الشباك وإعطاء التمريرات الحاسمة، ولكن خلال الفترة التي قضاها في كرة القدم البرتغالية، تحول إلى لاعب خط وسط دفاعي، وهو المركز الذي يفضله فيه خورخي سامباولي مدرب المنتخب الأرجنتيني، ودفع به لشغل هذا المركز في مباراتين شارك فيهما اللاعب مع «التانغو»، في نهائيات كأس العالم الحالية بروسيا.

وعاد بيريز لتشكيلة المنتخب الأرجنتيني لتعويض غياب مانويل لانزيني المصاب.

وقال بيريز بعد عودته إلى التشكيلة: كنت أتوقع دائماً أنني سألعب هذا المونديال، الآن عليّ أن استمتع به، لا توجد لدي أي مشكلة للعب في أي مركز.

وكان بيريز قد استبعد من القائمة النهائية للمنتخب الأرجنتيني والتي تضم 23 لاعباً والتي تم الإعلان عنها قبل سفر الفريق لروسيا لخوض منافسات المونديال.

لعب بيريز، 4 سنوات مع بنفيكا البرتغالي، وفاز معه بخمسة ألقاب، وأبرزها الثلاثية المحلية في موسم 2013-2014، ووصل معه إلى نهائيات الدوري الأوروبي، وقبلها بدأ مسيرته الاحترافية في الأرجنتين مع نادي جودوي كروز من عام 2003 إلى عام 2007، ومع نادي استوديانتس من عام 2007 إلى عام 2011، وعاد للعب مع النادي الأخير على سبيل الإعارة من بنفيكا عام 2012، ثم انتقل للعب إلى فالنسيا من 2015 إلى 2017، وانتقل بعدها إلى ريفر بليت .

تألق بيريز (32 عاماً)، في عام 2009 عندما فاز بلقب كوبا ليبرتادوريس مع نادي استوديانتيس دي لا بلاتا، وفي العام ذاته، سجل ظهوره الأول مع الأسطورة دييغو مارادونا مدرب المنتخب الأرجنتيني السابق، لكن مارادونا صدمه بعدم الاستعانة به في صفوف المنتخب المشارك في نهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا 2010، وأعاده أليخاندرو سابيلا مدرب المنتخب الأرجنتيني السابق، إلى الحياة الدولية، بعدما استدعاه لتمثيل بلاده في نهائيات كأس العالم في البرازيل 2014، وشارك في مباراتي نصف النهائي والنهائي.

غاب بيريز عن نسختي كوبا أميركا 2015 و2016، ثم شارك في 6 مباريات في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات مونديال روسيا 2018، ليسجل ظهوره الأخير في نهائيات كأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني، والذي خاض معه 129 دقيقة موزعين على مباراتين، ومرر 74 تمريرة، وارتكب 3 أخطاء، وله محاولة واحدة هجومية، ولكن كرته ذهبت بعيدة عن المرمى.