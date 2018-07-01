مبابي يدعم الأطفال

المصدر: موسكو - وكالات

أقدم كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا وفريق باريس سان جيرمان، على خطوة إنسانية لافتة، إذ أعلن عن تبرعه بكل مكافآته مع منتخب الديوك للأعمال الخيرية.

وقرر اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً التبرع بأجره عن كل مباراة يخوضها، البالغ 17 ألف جنيه إسترليني (حوالي 20 ألف يورو)، لصالح جمعية خيرية تهتم بالأنشطة الرياضية للأطفال ذوي الإعاقة.

وبات مبابي أصغر لاعب في تاريخ فرنسا يسجل هدفاً في كأس العالم أو أي بطولة كبرى، عندما سجل هدف الفوز الوحيد لبلاده أمام البيرو في الجولة الثانية من دور المجموعات في مونديال روسيا 2018.

وقال مصدر مقرب من اللاعب إنه غير مهتم بالحصول على أي مقابل مالي خلال مشاركته الدولية مع منتخب فرنسا، وإنه حقق هدفه بالتواجد مع «الديوك» في المحفل العالمي الكبير، كما أنه سعيد جداً بدخول تاريخ المنتخب الفرنسي كأصغر لاعبي الديوك في المونديال.