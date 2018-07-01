الاتحاد الألماني يجدد الثقة في لوف

المصدر: برلين - وكالات

جددت رئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم الثقة في يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني . وقالت رئاسة الاتحاد إن لوف هو الرجل المناسب لقيادة المانشافت، وذلك على الرغم من الخروج المخزي من الدور الأول لبطولة كأس العالم مونديال روسيا 2018.

وأيد أعضاء رئاسة الاتحاد بالإجماع، خلال مؤتمر عقد عبر الهاتف أول من أمس ضرورة استكمال لوف لتعاقده حتى 2022، وقالت دوائر من داخل الاتحاد: «ليس هناك رأي آخر في هذا الشأن، وهذا إثبات واضح للثقة». يذكر أن لوف لم يذكر شيئاً محدداً حول مصيره مع المنتخب الألماني بعد الأداء الكارثي في مونديال روسيا، وطلب وقتاً للتفكير، وقال لوف بعد رجوعه إلى ألمانيا: «هذا يحتاج بعض الوقت حتى نستوعب بطريقة ما كل هذا الذي حدث». وأضاف لوف: «بطبيعة الحال لا بد أن أسأل نفسي أيضاً لماذا لم ننجز هذا الأمر».

ومن المنتظر أن يعقد كل المسؤولين اجتماعاً في الأسبوع الجاري، على أن يتم الإعلان عن قرار في وقت لاحق لهذا الاجتماع. كان استطلاع للرأي أجراه معهد «سيفي» لقياس مؤشرات الرأي قد أفاد بأن نسبة 55 في المئة من المشاركين يريدون استقالة لوف.