خضيرة يساند استمرار لوف

المصدر: برلين - وكالات

قال لاعب خط الوسط الألماني، سامي خضيرة، إنه يتمنى استمرار يواخيم لوف في منصب المدير الفني للمنتخب الألماني ، رغم الخروج الصادم من الدور الأول.

وقال خضيرة في تصريحات نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية أمس «أتمنى استمرار يوجي (يواخيم لوف)»، مؤكداً أنه لا يزال الرجل الأنسب لتدريب المنتخب الألماني. وأضاف خضيرة: «بالتأكيد هو يستطيع ذلك (الاستمرار) بل ويجب عليه. أياً كان ما يرغب فيه، فهو قراره. ولكنه قدم عملاً هائلاً لأعوام، وعزز المنتخب بعناصر شابة». وتولى لوف منصب المدير الفني للمنتخب الألماني في 2006، و قاده للتتويج بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.

ومن المفترض أن يستمر عقد لوف حتى عام 2022، لكنه قال إنه سيعلن عن قراره بشأن الاستمرار، خلال أيام. واعترف لوف نفسه بخيبة الأمل الهائلة التي يعيشها المنتخب وجماهيره، وبالعروض المتواضعة التي قدمها الفريق ليخسر أمام المكسيك وكوريا الجنوبية ويكتفي بانتصار وحيد على السويد 2 - 1 في الوقت القاتل .