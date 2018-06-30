إيغناشيفيتش يجبر على العودة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعد الروسي سيرغي إيغناشيفيتش (39 سنة)، ثاني أكبر اللاعبين المشاركين سناً في نهائيات كأس العالم، بعد الحارس المصري عصام الحضري، وأكبر اللاعبين حالياً، بعد خروج المنتخب المصري من النهائيات، وتأهل المنتخب الروسي إلى الدور التالي للمونديال.

كما بات إيغناشيفيتش، أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات الدولية مع روسيا، برصيد 125 مباراة، ويستطيع تعزيز رقمه القياسي، مع إمكانية تخطي المنتخب الروسي الدور الـ16 لكأس العالم، والوصول لأدوار أكثر تقدماً، ووحده زميله في صفوف سيسكا موسكو، إيغور أكينفييف، يستطيع تحطيم رقمه من المباريات الدولية.

أعتقد الجميع بأن مسيرة إيغناشيفيتش، انتهت إثر اعتزاله بعد نهاية كأس الأمم الأوروبية 2016، لكن الإصابات التي لحقت بثلاثة من شاغلي مركز قلب الدفاع الروسي، وهم جورجي دزيكيا وفيكتور فاسين وروسلان كامبولوف، جعلت المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف، يلتفت إلى المدافع الذي يثق به، ويقنعه بالعودة مجدداً لقيادة الدفاع الروسي، ولكن من الواضح للجميع، أن المشاركة الحالية، ستكون الظهور الأخير للاعب في نهائيات كأس العالم.

يملك إيغناشيفيتش، خبرة كبيرة، ولم يكن محظوظاً بالغياب عن كأس العالم 2002، وخاض باكورة مبارياته الدولية في أغسطس من العام ذاته، وأبعدته إصابة في ركبته عن كأس الأمم الأوروبية 2004، لكن قلب الدفاع كان مُلهماً بعدها بأربع سنوات في البطولة القارية، وقاد فريقه إلى نصف النهائي في البطولة التي أُقيمت في سويسرا والنمسا، وخاض البطولة القارية مرتين أخريين، بالإضافة إلى كأس العالم في البرازيل 2014.

سجل إيغناشيفيتش، 9 أهداف خلال مشواره مع المنتخب الروسي، وفي المونديال الحالي، لعب أساسياً مع المنتخب الروسي في المباريات الثلاث التي خاضها ضمن المجموعة الأولى، بمجموع 270 دقيقة، وله محاولة هجومية واحدة، ومرر 66 تمريرة ناجحة، وارتكب خطأ واحداً.

وأصبح المدافع أكبر لاعب سناً يخوض مباراة مع منتخب بلاده، في تاريخ منتخب روسيا والاتحاد السوفييتي السابق. وذلك عندما شارك إيغناشيفيتش، أساسياً في صفوف منتخب روسيا، في مباراة ودية بكرة القدم، ضد نظيره النمساوي، وذلك ضمن تحضيراته لنهائيات كأس العالم الحالية.

وحطم سيرغي إيغناشيفيتش، مدافع سيسكا موسكو، الرقم القياسي لمواطنه الحارس الأسطورة ليف ياشين، الذي خاض آخر مباراة له مع منتخب الاتحاد السوفييتي السابق، وهو في سن الـ 38 عاماً.