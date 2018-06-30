دي خيا أساسي أمام روسيا

المصدر: كراسنودار - د ب أ

لن يقوم الجهاز الفني للمنتخب الإسباني باستبعاد الحارس ديفيد دي خيا، من تشكيل الفريق الأساسي في مواجهة المنتخب الروسي بدور الستة عشر بكأس العالم، المقرر إقامتها غداً.

وعند سؤال فرناندو هييرو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، في مقابلة مع إذاعة «راديو ناسيونال» الإسبانية عن موقف الحارس قال: «نعم، دي خيا سوف يلعب».

وجاءت هذه الدفعة المعنوية بعد أن قام تياغو ألكانتارا لاعب وسط المنتخب الإسباني بدعم دي خيا، وطالب منتقديه بالتوقف عن مهاجمة حارس المنتخب .

وتحدث تياغو في مدينة كراسنودار، أمس قبل سفر الفريق إلى موسكو استعداداً لمواجهة روسيا غداً حيث قال: «إنه يلعب في أكثر مركز مؤسف في الملعب، ولكن إذا شاهدت أداءه مع مانشستر يونايتد ومع المنتخب الإسباني فأنت تعرف أنه حارس عظيم».

وتوجه بحديثه مباشرة إلى من انتقدوا دي خيا في البطولة حتى الآن وقال: «يجب أن تنظروا إلى أنفسكم أيضاً وأن تعوا قيمة كونه حارساً عظيماً». وأضاف: «فكروا في كل الأوقات التي كان فيها أفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي . إنه يبذل جهداً كبيراً في التدريبات. الثقة به ضخمة».