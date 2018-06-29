ترامب يرشح رونالدو لرئاسة البرتغال

المصدر: واشنطن - وكالات

مازح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضيفه الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، قائلاً إن النجم البرتغالي رونالدو يمكن أن يصبح رئيساً لبلاده.

وبدأ الأمر بمحادثة طويلة بين ترامب وريبيلو دي سوزا، الذي يقوم حالياً بزيارة واشنطن، حول المونديال، لكن المحادثة انتهت بفكرة وجود اختلاف بين الثقافة السياسية الأميركية والبرتغالية. ولدى أول اجتماع ثنائي مع ترامب، قال ريبيلو دي سوزا لنظيره الأميركي في بداية لقائهما بالبيت الأبيض: «لا تنسَ أن البرتغال لديها أفضل لاعب في العالم، يدعى كريستيانو رونالدو».

وأكد الرئيس الأميركي أن:«البرتغال تقدم أداءً جيداً للغاية في المونديال»، وسأل نظيره: «كيف أن رونالدو لاعب جيد ؟»، ليقول له ريبيلو دي سوزا إنه «الأفضل في العالم»، وهنا قال ترامب: «إذن فليترشح ضدك إحدى المرات».

وبينما كان الرئيس البرتغالي يستعد للرد، أضاف ترامب:«كريستيانو لن يفوز بالانتخابات.. وأنت تعلم أنه لن يفوز». وهنا أمسك ريبيلو دي سوزا بشكل ودي بذراع ترامب اليمنى، وقال: «سيدي الرئيس، أنت تعلم، عليّ أن أقول لك شيئاً.. البرتغال ليست بالضبط مثل الولايات المتحدة.. إنها مختلفة بعض الشيء».

إشادة

كما أشاد رئيس الولايات المتحدة بالتنظيم الرائع لنهائيات النسخة الـ 21 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، التي تستضيفها روسيا حتى 15 يوليو المقبل. وقال دونالد ترامب: «أعتقد أن روسيا تنظم بشكل رائع بطولة كأس العالم. ابني يحب كرة القدم، ويشاهد مباريات كأس العالم، وقامت روسيا بعمل رائع من أجل تنظيمها. إنها بطولة مثيرة، حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يتابعون عادة كرة القدم».

ورد ترامب على سؤال حول من يشجع في المونديال، قائلاً: «أنا أشجع من أجل أن يكون الجميع بخير. البطولة تسير بشكل رائع. لقد كافحت من أجل تنظيم بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا. ونحن فخورون جداً باختيارنا».