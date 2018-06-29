«الأسود الثلاثة» تراهن على بيب

المصدر: عواصم - وكالات

يبدو أن حلم منتخب إنجلترا في التتويج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه قد يتحقق في المونديال الحالي، ليس لقوة «الأسود الثلاثة» فحسب، وإنما أيضاً لمصادفة كروية.

والمصادفة أن النسختين الأخيرتين لكأس العالم، توج بهما منتخب البلد الذي يشرف المدرب الإسباني بيب غوارديولا على تدريب أحد فرقه التي تنشط في الدور المحلي.

وتوجت إسبانيا بمونديال 2010، حينما كان غوارديولا مديراً فنياً لبرشلونة، كما حصدت ألمانيا لقب مونديال 2014، وكان وقتها غوارديولا على رأس الجهاز الفني للعملاق البافاري بايرن ميونيخ.

ويتولى غوارديولا حالياً مسؤولية تدريب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وهو ما يراه بعض مشجعي كرة القدم فأل خير، أو إشارة إلى أن المنتخب الإنجليزي قد يتوج أخيراً ببطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد اللقب الأول في مونديال عام 1966.

ومنذ ذلك الوقت فشل المنتخب الإنجليزي في ترك بصمة مميزة في المونديال، وكان أفضل ما قام به هو الحصول على المركز الرابع في مونديال 1990 في إيطاليا، وبعد ذلك تراجعت نتائج المنتخب الإنجليزي، حتى خرج من الدور الأول في مونديال البرازيل 2014.