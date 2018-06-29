أومتيتي..«المهمة المستحيلة»

المصدر: موسكو - وكالات

لا تعتبر القيمة الكبيرة للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي والخطورة التي يمكن أن يشكلها على أي منافس سراً بالنسبة لأي شخص. ولكن عندما يتحدث المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي عن هذا الأمر ويحذر من الإزعاج الذي قد يسببه النجم الكبير في مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، فهو بذلك يسلط الضوء على تفاصيل تجربة يعيشها يومياً في ناديه برشلونة الإسباني.

وقال المدافع الفرنسي الذي في مواجهة مباشرة مع زميله في برشلونة ، أمس ، خلال مؤتمر صحفي عقده داخل معسكر المنتخب الفرنسي في مدينة أسترا الروسية: «أعمل معه يومياً، إيقافه أمر معقد للغاية». واعترف أومتيتي (24 عاماً) بأنه رغم عمله مع ميسي طوال عامين في برشلونة، فإنه يجد صعوبة بالغة في إيقافه في التدريبات. وأضاف أومتيتي قائلاً: «نعرف أنه يمكنه أن يسبب لنا مشاكل». واعترف اللاعب الفرنسي بأنه يشعر بالانبهار بالأمور التي يمكن أن يقوم بها ميسي، محذراً في الوقت نفسه من تركيز فريقه مجهوداته على إيقاف القائد الأرجنتيني وترك باقي لاعبي المنتخب الأرجنتيني دون رقابة. ويلتقي المنتخبان الفرنسي والأرجنتيني في أول الأدوار الإقصائية للمونديال غداً في مدينة كازان الروسية.