بيتكوفيتش: كان بإمكاننا الفوز

المصدر: موسكو - أ ف ب

قال فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب سويسرا، بعد انتهاء المباراة أمام كوستاريكا بالتعادل 2-2: «ربما كان بإمكاننا الفوز عليهم من خلال طريقة لعبنا».

وأكد بيتكوفيتش أنه يركز على مواجهة السويد ولا ينظر إلى ما هو أبعد من ذلك، في ظل طموحات سويسرا لبلوغ دور الثمانية لأول مرة منذ مونديال 1954.

وقال بيتكوفيتش: «لقد اعتدنا كتابة التاريخ مؤخراً، لكن طموحنا التالي هو منافسنا التالي».

مهمة صعبة

مهمة بيتكوفيتش أصبحت أكثر صعوبة بعد حصول القائد ستيفان ليشتستاينر والمدافع فابينا شاير على البطاقة الصفراء الثانية أول من أمس، ما يعني غيابهما عن مباراة السويد. لكنه دافع عن قرار الدفع باللاعبين أمام كوستاريكا، مشيراً إلى أن فريقه كان يتحتم عليه خوض تلك المباراة بكل أوراقه الرابحة سعياً نحو التأهل.

وقال: «قبل المباراة، لم نكن نعرف ما إذا كان بإمكاننا التأهل عبر التعادل أو حتى من خلال الهزيمة بفارق ضئيل، من المؤسف غياب الثنائي لكن فات الوقت لتصحيح الأمور».

انتقاد

ورغم تأهل المنتخب السويسري للدور التالي، فإن بليريم جيمايلي صاحب الهدف الأول انتقد أداء فريقه، وكذلك فعل زميله فالون بيهرامي بعد مباراة صربيا، حيث ظهر الفريق السويسري بمستوى ضعيف للغاية في بداية المباراتين قبل أن يتطور أداؤه بمرور الوقت.