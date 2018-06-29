إنيستا: لست عجوزاً والجيل الحالي رائع

المصدر: كراسنودار - د ب أ

قلل الإسباني أندريس إنيستا من أهمية الانتقادات التي توجه إليه، وأكد أنه يسمع منذ 30 عاماً أنه أصبح كبيراً في السن ليلعب كرة القدم.

وقال في تصريحات لشبكة «راديو ماركا» الإذاعية: «أسمع منذ 30 عاماً أنني أصبحت عجوزاً، ولست كذلك، كما أنني متفائل بمستقبل الكرة الإسبانية، وقال: هناك جيل رائع ولاعبون لهم أهميتهم في فرقهم وقادرون على الاستمرار في منح أنصارهم الفرحة، لا أشك في قيمة والتزام هؤلاء اللاعبين».

وأشار إنيستا إلى أن المنتخب الإسباني كان في وضع «غير مريح» خلال اليومين السابقين على انطلاق المونديال، عندما قرر اتحاد الكرة الإسباني إقالة المدرب السابق للفريق، جولين لوبيتيجي.

وتابع إنيستا قائلاً: «كان موقفاً معقداً بالنسبة للجميع، لم يرق لأحد أن يمر بمثل هذا الموقف. بعيداً عن هذا الموقف غير المريح للجميع، فإن هدف الفوز بالمونديال ومنح أنصارنا الفرحة يوحدنا جميعاً».

وتطرق إنيستا، الفائز مع المنتخب الإسباني بلقبي المونديال وبطولة كأس أمم أوروبا، إلى الحديث عن المدة التي يجب أن يشارك خلالها في المباريات، حيث قال: «أنا لست من يقرر أي شيء حول هذا الموضوع، كل شخص يدرك الحالة التي هو عليها وما يستطيع أن يقدمه، دائماً أنظر إلى نصف الكوب المملوء، دائماً أنظر بإيجابية لنفسي، ولكن أدرك أيضاً أن هناك أشياء يمكن تحسينها».

واستطرد إنيستا متحدثاً عن الانتقادات التي توجه لطريقة أدائه: «بعيداً عن كل ما يقال عني، حاولت دائماً أن أقدم أقصى ما لديّ، والقيام بالأمور بأفضل طريقة ممكنة».

وأضاف «لاعب كرة القدم لا يحتاج لأحد من الخارج ليقول له إذا كان لعب بشكل جيد أو سيئ، حتى لو كنتم تعتقدون أن الانتقادات تزعجنا كثيراً فلا نلقي بالاً لكل ما يقال».

وأشار خلال حديثه إلى العثرات التي تواجه المنتخب الأرجنتيني وزميله القديم ميسي، قائلاً: «عندما لا تسير الأمور بشكل جيد في الأرجنتين فإن هذا يحدث صخباً كبيراً».