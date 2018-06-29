كارفاخال: الانتقادات أكثر من اللازم.. اتركونا نفرح

المصدر: كراسنودار - د ب ا

شن اللاعب الإسباني داني كارفاخال أمس هجوما لاذعا ضد الصحافة ووسائل الإعلام، مؤكدا أن منتخب بلاده يتلقى انتقادات مبالغا فيها، كما اعترف أن على فريقه أن يحسن من قدراته الدفاعية حتى يحقق النجاح في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال الظهير الأيمن للمنتخب الإسباني في المؤتمر الصحفي بمدينة كراسنودار الروسية، مقر معسكر منتخب «الماتادور» خلال المونديال: «تلقينا العديد من الانتقادات، أكثر من اللازم، لم نخسر منذ عامين، ولكن ليس من الجيد بالنسبة لنا أن يتم انتقادنا كثيرا، ما نرغب فيه هو منح الفرحة لجماهيرنا، واتركوهم يعيشوا الفرحة».

ويرى كارفاخال أن العديد من زملائه بالفريق تلقوا انتقادات لاذعة من الصحافة، مشيرا إلى ما حدث في هذا الصدد مع اندريس انيستا ودافيد سيلفا وايسكو. وأضاف قائلا: «دافيد مثله مثل اندريس أو ايسكو، هو شخص جيد للغاية وسيصنع الفرق في هذا المونديال».

وتحدث عن انيستا، وقال: «اندريس هو نجم الفريق، وهو من يستطيع أن يقدم الحلول غير التقليدية، هو قائدنا ولا يجب إثارة الشكوك حوله». وتطرق كارفاخال أيضا إلى الحديث عن زميله ايسكو، أبرز اللاعبين في المنتخب الإسباني حاليا، واستطرد قائلا: «لا ينقصه شيء ليكون قائدا، إنه أحد قادتنا، عندما تتعقد الأمور في المباراة لا يختفي، يبحث عن الكرة، يجيد التصويب والتمرير، إنه يقوم بالأمور على نحو رائع».

وأشاد كارفاخال بالمدير الفني الحالي للمنتخب الإسباني، فيرناندو هييرو، الذي وصفه بأنه «يمتلك المقومات التي تؤهله لتولي المهمة الفنية للمنتخب الإسباني».

وتابع: «نحن من نراه، إنه مدرب كبير ونحن معه حتى الموت».

اعتراف

ورغم ذلك، اعترف كارفاخال أن على لاعبي إسبانيا أن ينتقدوا أنفسهم من أجل أن يصححوا الأخطاء التي وقعوا فيها في دور المجموعات، وقال: «علينا جميعا أن نبذل بعض المجهود الإضافي، ولكن لا يوجد منافس سهل في هذا المونديال، الكثير من المرشحين أصبحوا في الجانب الأخر من الجدول، ونحن علينا أن نفكر في روسيا وأن نمضي قدما خطوة بخطوة لأننا لو لم نفعل هذا سنكون مخطئين».

وقال كارفاخال : «عانينا من أجل أن نكون أول المجموعة، كان بإمكاننا أن نبذل المزيد من الجهد، ولكننا لم نخسر منذ عامين، اياجو (اسباس) سجل هدفا رائعا قادنا إلى صدارة المجموعة وعلينا أن نثمن هذا الأمر».

تحسين الأداء

وأضاف : نركز على تحسين الجانب الدفاعي، الأمور ستكون مختلفة في دور 16 عندما يلتقي الفريق مع منتخبات تكون أقل حرصا من الناحية الدفاعية، المنتخب سيستعيد أفضل مستوياته، لقد سجلوا فينا أهدافا بمجهود قليل، المنافسون ألحقوا بنا الضرر بسبب أخطائنا نحن وليس بفضل ميزات تمتعوا بها هم، علينا أن نحافظ على نظافة شباكنا.

مفاجآت

وتحدث كارفاخال عن المنتخب الألماني، وقال: «المونديال يشهد مفاجآت ويعكس حال كرة القدم في الوقت الحاضر».