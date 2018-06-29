تفاؤل بمشاركة خيمنيز في دور الـ 16

المصدر: نيجيني نوفغورود - د ب أ

عبّر ألبرتو بان، طبيب منتخب أوروغواي، عن تفاؤله بإمكانية لحاق المدافع خوسيه ماريا خيمنيز، أحد العُمد الأساسية في منتخب أوروغواي، بالمواجهة المرتقبة لفريقه أمام البرتغال غداً في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم.

وسيكون اليوم فاصلاً في تحديد مصير خيمنيز، وإذا تمكن من التدرب مع زملائه سيحصل على إذن الطبيب بالمشاركة في المباراة، وسيعود القرار النهائي في هذا الصدد للمدرب أوسكار تاباريز، .

وقال الطبيب: التطور جيد ونحن متفائلون بوجوده بقائمة المباراة، وخيمنيز يعاني من التهابات في منطقة الفخذ، ولكنها ليست بالخطيرة بالقدر الذي قد يهدد مشاركته في المباراة. وسجل خيمنيزهدف فوز فريقه على مصر في المباراة الأولى، وشارك في مباراة السعودية ، ولكن لم يشارك في مباراة روسيا لشعوره بآلام عضلية في الفخذ.