إعلامي سعودي يمنح محمد صلاح هدية قيمة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الإعلامي السعودي دخيل الأحمدي عن إهدائه لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، 10 نخلات من تمرة عجوة المدينة، وذلك تقديراً لموقفه برفض التصوير مع جائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية ومصر، والمقدمة من إحدى شركات الخمور.

ونشر الأحمدي على حسابه في "تويتر" صورة لصلاح وأخرى لنخيل في المدينة، وكتب قائلاً: "أتشرف بتقديم هدية بسيطة عبارة عن 10 نخلات من تمرة عجوة المدينة للنجم العالمي محمد صلاح، وستصل بإذن الله ثمارها مدى الحياة إلى مقر إقامته".

وأضاف الأحمدي، بحسب ما نشره موقع أخبار 24 السعودي، أن هذه الهدية نظير مواقف أبو مكة المشرفة بإيصال رسالة عفوية للعالم أجمع عن سماحة ديننا، وامتناعه عن استلام الجائزة المقدمة من شركة الخمور".

اتشرف بتقديم هدية بسيطة عبارة عن 10نخلات من تمرة #عجوة_المدينة للنجم العالمي #محمد_صلاح وستصل باذن الله ثمارها مدى الحياة الى مقر اقامته

نظير مواقف ابو مكة المشرفة بايصال رسالة عفوية للعالم اجمع عن سماحة ديننا وامتناعه عن استلام الجائزة المقدمة من شركة الخمور@MoSalah @Masrawy pic.twitter.com/fdXfjnmwbo — دخيل الاحمدي (@dakhel_alahmadi) ٢٦ يونيو ٢٠١٨

يذكر أن محمد صلاح قد اختير أفضل لاعب في مباراة مصر والسعودية والتي انتهت بفوز الأخضر بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة، لكن صلاح رفض التصوير مع الجائزة لأنها خاصة بإحدى شركات الخمور وهو ما يخالف تعاليم الإسلام.

وكان حارس مرمى المنتخب المصري محمد الشناوي قد رفض أيضاً استلام الجائزة بعد اختياره أفضل لاعب في مباراة مصر والأوروغواي، والتي خسرها المنتخب المصري بهدف نظيف.