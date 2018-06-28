المصدر: دبي- عدنان الغربي

يعدّ عثمان ديمبلي لاعب المنتخب الفرنسي من الأوراق المهمّة في تشكيلة ديديه ديشامب، لما يتمتع به من مهارات ولياقة بدنية عالية جعلته في مقدمة اللاعبين الأكثر تطورا على الساحة العالمية، سواء مع منتخب الديوك أو مع فريقه الحالي برشلونة.

بدأ ديمبلي (الجوهرة الفرنسية) الذي لعب دورا بارزا في تصدر فرنسا للمجموعة الثالثة بـ7 نقاط وتأهلها إلى الدور الثاني في مونديال روسيا، مسيرته الكروية مع نادي رين الفرنسي في موسم 2015-2016 قبل أن ينضم إلى دورتموند في مايو 2016 ثم انتقل إلى برشلونة مقابل 105 ملايين يورو، ليصبح ثالث أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ بجانب زميله بول بوغبا.

تم استدعاء ديمبلي لمنتخب فرنسا الأول للمرة الأولى لمواجهة إيطاليا وروسيا البيضاء في أغسطس 2016 بعد أن تعرض ألكسندر لاكازيت ونبيل فقير للإصابة، وكان أول ظهور له في 1 سبتمبر 2016 على ملعب سان نيكولا، ليدخل بديلاً لغريزمان في آخر 27 دقيقة من المباراة الودية التي انتهت لصالح منتخبه بنتيجة 3x1. في 13 يونيو 2017، سجل ديمبلي هدفه الدولي الأول مع منتخب فرنسا في مباراة ودية ضد نظيره الانجليزي والتي انتهت بفوز منتخب فرنسا بنتيجة 3x2.

ترعرع ديمبلي في منطقة قريبة من إفرو، وفي أكتوبر 2004 بدأ ممارسة كرة القدم وذلك في نادي هاو بالمنطقة التي كان يقيم فيها، وبعد 5 سنوات تمكن ديمبلي من التقدم خطوة إلى الأمام بانضمامه إلى فريق إفرو إف سي بين يوليو 2009 وأكتوبر 2010 قبل أن يجرّب كرة قدم الصالات لفترة قصيرة.

خطف ديمبلي أنظار نادي رين الفرنسي عندما بلغ 13 عاما، وبعد محاولات عديدة ووسط منافسة قوية من ناديي كاين ولوهافر استطاع رين التوقيع معه، ما دفع والدته وشقيقه الآخر وأختين له مغادرة منطقة سكنهما السابقة والاستقرار في مدينة رين.

في 12 مايو 2016، انتقل ديمبلي إلى بروسيا دورتموند بعقد يمتد لـ 5 سنوات وفي 27 أغسطس من العام نفسه خاض اللاعب الفرنسي أول مباراة له في دوري الدرجة الأولى الألماني أمام ماينز 05؛ حيث لم يتأخر كثيرا في إبراز موهبته في السيطرة على الكرة وقد شكل خطرا للعديد من مدافعي الخصوم؛ مما جعل المدافع الألماني ليون بالوغون يعبر عن إعجابه به قائلا: «هو مدهش». وفي 15 أغسطس 2017 انتقل ديمبلي إلى صفوف برشلونة الإسباني لتعويض رحيل نجمه البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان.