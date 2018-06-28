العُروض تنهال على أمرابط

المصدر: موسكو - يوسف الشافعي

بدأت العروض تنهال على النجم الدولي المغربي لنادي ليغانيس الإسباني نور الدين أمرابط، بعد الأداء القوي الذي ظهر به في المونديال. وأكدت تقارير إعلامية مغربية نقلاً عن وكيل أعمال أمرابط، تلقيه اتصالات من العديد من الأندية الأوروبية للاستفسار حول لاعبه، إضافة إلى تلقيه عرضاً من الصين. وأكد وكيل أعماله أنه يرتبط بعقد مع نادي واتفورد الإنجليزي ينتهي بنهاية الموسم المُقبل، إذ سيعود هذا الموسم من الإعارة. وكان نادي واتفورد قد أراد استعادة لاعبه في الميركاتو الشتوي، لكن إدارة نادي ليغانيس تشبثت به برغبة المدرب غاريتانو باستمرار اللاعب، الذي كان يقدم مستويات طيبة.