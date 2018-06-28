صيحات عنصرية ضد أدفينكولا

المصدر: عواصم - وكالات

كشفت وسائل إعلامية في بيرو، أن لاعب منتخب بيرو الأول لكرة القدم، لويس أدفينكولا، تعرض لإهانات عنصرية من قبل بعض الجماهير الأسترالية، خلال المباراة التي جمعت بين بيرو وأستراليا، أول من أمس، في ختام منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. وأكد بعض من مراسلي الصحف البيروفية، مثل «لا ريبوبليكا» و«ليبيرو»، ما تناوله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن قيام قطاع من الجماهير الأسترالية بتقليد صوت القرد في كل مرة كان يلمس فيها ادفينكولا الكرة. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الجناح الأيمن لمنتخب بيرو للإهانات العنصرية خلال المباريات دولية.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يتخذ إجراءات تأديبية حيال مثل هذه التصرفات. وفازت بيرو 2- 0 على أستراليا في مباراة أمس، التي أقيمت بمدينة سوتشي الروسية، وهي المباراة التي شهدت وداع المنتخبين للمونديال، بعد خروجهما من المنافسات لحساب فرنسا والدنمارك، وكانت بيرو تأمل في تخطي الدور الأول على الأقل في البطولة العالمية، التي عادت إلى المشاركة فيها بعد 36 عاماً من الغياب، لكن مشوراها انتهى سريعاً جداً.