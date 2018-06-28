جيرو يواجه «كابوس الأرجنتين»

المصدر: موسكو - وكالات

كشف المهاجم الفرنسي اوليفر جيرو قبل مباراة بلاده أمام الدنمارك أنه سيكون بمثابة الكابوس أن يواجه المنتخب الفرنسي نظيره الأرجنتيني في الدور الثاني، متمنياً ألا يستيقظ صباحاً ويجيد هذا الكابوس أمامه، ولكن يبدو أن أمنيته لم تتحقق إذا تأهل المنتخب الأرجنتيني للقاء نظيره الفرنسي بعد غدٍ.

وقال مهاجم تشيلسي: الأرجنتين لا تزال هي الأرجنتين، أتمنى ألا نواجههم. وبعد ساعات قليلة من تصريحات النجم الفرنسي، نجحت الأرجنتين بصورة درامية في التأهل إلى دور الستة عشر للمونديال إثر تغلبها على نيجيريا 2 -1 بهدف قاتل للمدافع ماركوس روخوس في الدقيقة 86 لتضرب موعداً مع فرنسا في مواجهة نارية بالدور الثاني للمونديال.

وعلى النقيض، أكد أنطوان غريزمان ولوكاس هيرنانديز نجما منتخب فرنسا، أنهما لا يفضلان مواجهة منتخب على مواجهة منتخب آخر في دور الستة عشر. وقال غريزمان: لا فرق، كنا نرغب في التواجد في دور الستة عشر وسنرغب في التواجد في دور الثمانية، ولذلك هوية المنافس لا تهم.

واتفق لوكاس هيرنانديز مع مواطنه وزميله في المنتخب الفرنسي ونجم أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث أكد قائلاً: هوية المنافس لا تهم.