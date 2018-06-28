غولوفين يحصد ثمار تألقه

المصدر: موسكو - وكالات

أبدى فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، لمالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، رغبته في الحصول على خدمات نجم المنتخب الروسي ألكسندر غولوفين، لاعب خط وسط فريق تسيسكا موسكو.

ولفت ألكسندر غولوفين انتباه كشافة العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، بأدائه الرائع مع منتخب بلاده خلال مشاركته في نهائيات بطولة كأس العالم 2018، المقامة حالياً في روسيا.

ويعتبر فريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، من أبرز المنافسين على ضم النجم الروسي، وعرض مبلغ 19 مليون يورو، على تسيسكا موسكو مقابل التخلي عن لاعبه.

ووفقاً لمصادر إعلامية بريطانية أبدى فريق تشيلسي، اهتمامه باللاعب ورفع قيمة العرض إلى 23 مليون يورو، بينما ذكرت وسائل إعلام أخرى أن تسيسكا موسكو رفع سعر لاعبه إلى 30 مليون يورو.

كما اكدت «ميرور» ان النادي الروسي رفض عرض ارسنال لضم غولوفين. وكان ارسنال الذي بات يشرف على تدريبه الاسباني اوناي ايمري قدم عرضاً بقيمة 15 مليون يورو قبل بداية كأس العالم، وعلى ما يبدو فإن الفريق الروسي يتمسك بلاعبه بعد الاداء المميز له في كأس العالم، ويسعى الى رفع سعره، حيث يطالب بحسب وسائل الاعلام بنحو 30 مليون يورو.

وأحرز ألكسندر غولوفين هدفاً لبلاده في مرمى السعودية، خلال المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018، بينما لم يسجل في المواجهة التالية ضد مصر (1-3)، ولم يشارك في المباراة الثالثة أمام الأوروغواي (0-3).