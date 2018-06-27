كانتي أفضل لاعب

المصدر: Ⅶ موسكو - البيان الرياضي

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» نجم المنتخب الفرنسي نغولو كانتي كأفضل لاعب في مباراة ديكة فرنسا والمنتخب الدنماركي، في آخر مباريات المنتخبين في دور المجموعات لمنافسات مونديال روسيا. وقدم نجم تشيلسي الإنجليزي مباراة محترمة بإحكامه السيطرة على معركة وسط الملعب أمام خصم إسكندنافي يتسم بالقوة والاندفاع البدني. يذكر أن المنتخب الفرنسي قد تصدر مجموعته برصيد سبع نقاط أمام منتخبات الدنمارك والبيرو وأستراليا.



