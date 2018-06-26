محمد صلاح لم أحتفل بالهدف لهذا السبب

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد محمد صلاح النجم المصري أن عدم احتفاله بهدفه التاريخي والثاني له في كأس العالم أمام المنتخب السعودي بسبب حبه للمملكة العربية السعودية واعتبارها بلده الثاني، مبيناً أنه لا يحتفل ضد أشقائه.

وقال صلاح، في تصريح تلفزيوني بعد نهاية اللقاء، "أشكر الجماهير المصرية التي حضرت وساندتنا بقوة على الأراضي الروسية بالمونديال، وأعرف صعوبة ماحدث وتأثيره على الجميع، ولكن هذا أول كأس عالم للمنتخب المصري منذ 28 عاماً والخبرات قليلة.

وأضاف، أعتذر للشعب المصري على الخسارة في جميع مباريات مونديال روسيا، ولكننا نمتلك لاعبين صغار جيدين ومتحمسين للعب في المونديال المقبل 2022.