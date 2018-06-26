إينوي المتألق يشعر بالإحباط

يشعر تاكاشي إينوي لاعب وسط اليابان بالإحباط بعد التعادل 2-2 مع السنغال، رغم أنه قدم عرضا رائعا وسجل هدفا وساهم في هدف آخر في كأس العالم لكرة القدم أول من أمس. وكان إينوي، الذي انتقل إلى ريال بيتيس مطلع يونيو، من أبرز لاعبي اليابان في كأس العالم، وصنع خطورة كبيرة خلال مباراة المجموعة الثامنة. وسجل إينوي هدف التعادل الأول بتسديدة متقنة من داخل المنطقة وصنع الهدف الثاني لزميله البديل كيسوكي هوندا قبل 12 دقيقة من النهاية كما سدد كرة ارتدت من العارضة.

ورغم العرض القوي أكد إينوي شعوره بالإحباط بسبب الإخفاق في الخروج بالفوز. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن إينوي قوله «هذه المباراة كان يمكن الفوز بها، وأعتقد أننا كنا سنخرج بنتيجة مختلفة لو سجلت هدفا ثانيا». وألقى إينوي، الذي سجل هدفين في بطولة ودية أمام باراغواي قبل كأس العالم، باللوم على نفسه في الهدف الثاني للسنغال. وقال إينوي «هدف المنافس الثاني جاء بسبب خطأ في الرقابة. يجب أن أتحلى بتركيز أكبر». وستختتم اليابان، التي حصدت أربع نقاط من أول جولتين، مشوارها في المجموعة أمام بولندا يوم الخميس المقبل، وستضمن التأهل لدور الستة عشر لو خرجت بالانتصار.