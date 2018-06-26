ليفاندوفسكي:نعم فشلت في إنقاذ بولندا

المصدر: Ⅶ كازان - د ب أ

قال نجم الهجوم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إنه شعر بالعجز عن إنقاذ منتخب بلاده من الخروج من الدور الأول ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا، لأنه لم تكن لديه فرصة لذلك. وحسم خروج المنتخب البولندي من الدور الأول بعد أن خسر أمام نظيره الكولومبي صفر /‏ 3 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة، كما خسرت بولندا مباراتها الأولى أمام السنغال 1 /‏ 2، وقد أخفق ليفاندوفسكي في التسجيل في كلتا المباراتين.

تسجيل مبكر

وكاد ليفاندوفسكي أن يسجل مبكراً في الشوط الثاني من المباراة، حيث تسلم تمريرة رائعة قبل أن يسدد لكن الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا تصدى للكرة، وقد كانت الفرصة الوحيدة التي أتيحت أمام ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

مرارة

وقال ليفاندوفسكي: أشعر بالمرارة والغضب والعجز، ولكنني أود الكفاح لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأخيرة (المقررة أمام اليابان يوم الخميس المقبل).

وأضاف ليفاندوفسكي «لا فائدة من إظهار عكس الواقع، لقد كنا الفريق الأضعف. والفارق بيننا وبين المنافس كان واضحاً. فالكفاح وحده دون إمكانيات كروية لا يكفي».

وتابع «لم تتح لي الفرص كي أسجل. فلا يمكنني تحقيق شيء من لا شيء. كنت سأغضب بشدة من نفسي إذا أتيحت لي الفرص ولم أستغلها، ولكن لم تتح لي أي فرص».

وكشفت مجلة «كيكر» الرياضية الألمانية عن أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عرض خدمات مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما على نظيره بايرن ميونخ الألماني مقابل ضم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.

حزن شديد

من ناحيته، أكد آدم نافاوكا، المدير الفني لمنتخب بولندا الأول لكرة القدم، بحزن شديد أنه يتقبل خروج فريقه من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا بعد سقوطه صفر /‏ 3 أمام كولومبيا.

وقال نافاوكا: خسرنا أمام فريق قوي للغاية وعلينا أن نتقبل هذا، أعتقد أن المباراة كانت متوازنة حتى الهدف الأول، بعد ذلك غيرنا من طريقة اللعب لنزيد من قوتنا الهجومية ولكن لم يفلح الأمر، أشعر بالحزن ولكن علينا أن نتقبل ما حدث.

وأضاف: كولومبيا لديها لاعبون على مستوى كبير، خاميس وفالكاو وكوادراد، لقد حاولنا أن نهاجم ولكن لم نتمكن من تدوير الكرة بشكل فعال، لم نكن نتمتع بالفاعلية، وهم سجلوا هدفين من خلال الهجمات المرتدة، هم كانوا الأفضل، يجب أن أهنئهم.