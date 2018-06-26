فارفان: عشت لحظة عصيبة

المصدر: موسكو - وكالات

أكد جيفرسون فارفان مهاجم منتخب بيرو الأول لكرة القدم، أنه عاش «لحظة قاسية للغاية» يوم السبت الماضي عندما سقط على رأسه خلال تدريبات فريقه في العاصمة الروسية موسكو وتعرض على إثر ذلك للارتجاج في المخ نقل على إثره إلى أحد المستشفيات في المدينة. وقال فارفان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «أشكركم على هذه المساندة الكبيرة، كانت لحظة عصيبة، ولكن سيبقى في ذاكرتي فقط المساندة التي تلقيتها من زملائي والأطباء والمنتخب بأكمله». وأعرب فارفان، الذي فقد الوعي لمدة 20 دقيقة وبقى بلا حراك تماما عقب السقوط، طبقاً لما ذكره زملاؤه في الفريق، عن أسفه لعدم قدرته على مرافقة منتخب بيرو إلى مدينة سوتشي الروسية.

وأضاف فارفان قائلا: «كنت أتطلع بشدة لأن أكون مع زملائي في المباراة الأخيرة، ولكن ذلك يعد أمراً مستحيلاً بسبب النصائح الطبية، يتبقى لي مساندتهم من داخل المستشفى». وأعلن اتحاد بيرو لكرة القدم أن فارفان لن يتمكن من العودة للملاعب قبل شهر من الآن. وشارك فارفان في المباراتين اللتين خاضتهما بيرو في المونديال، حيث لعب أساسياً أمام الدنمارك، فيما شارك في مباراة فرنسا مع انطلاق الشوط الثاني. يذكر أن بيرو خسرت المباراتين بهدف نظيف.