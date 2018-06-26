بيشتكو الجوكر البولندي

يفضل سلافومير بيشتكو اللعب في الجناح الأيسر للمنتخب البولندي، وبفضل سرعته الفائقة، يمكنه أن يشكل خطورة كبيرة على مرمى الخصم، إلى جانب تمتعه بروح قتالية عالية، ومطاردة قوية لكل الكرات، ولكنه للأسف سيكون ظهوره في نهائيات كأس العالم بروسيا، الأخير في مسيرة اللاعب الدولية مع منتخب بلاده.

عاش بيشتكو (33 سنة)، تجارب احترافية في بولندا وألمانيا وإنجلترا، مع أندية وسيتا بوتك وليخ بوزنان البولنديين، وكولن الألماني، وتمت إعارته إلى ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، قبل أن ينتقل للعب منذ صيف عام 2015 مع نادي ليجيا جدانسك في الدوري البولندي الممتاز.

لا يعتمد مدرب المنتخب البولندي، على بيشتكو في نهائيات كأس العالم الحالية، ويفضل أن يبقيه على مقاعد البدلاء، ليكون ورقة رابحة بديلة للجناح البولندي الأساسي، كاميل روزيسكي، وبالتالي سيكون على بيشزكو أن يكتفي في روسيا بدور الجوكر خلال أول وآخر نهائيات كأس العالم يخوضها في مسيرته.

منافسات

وحول منافسات مونديال روسيا 2018، أكد سلافومير بيشتكو، أن فريقه كان بمقدوره تخطي الهزيمة التي لحقت به أمام السنغال في مستهل مشواره في نهائيات كأس العالم، عندما خسر فريقه بهدفين مقابل هدف، موضحاً: «أعتقدت أنا وزملائي أن لدينا القدرة على بدء مباراتنا التالية ضد كولومبيا بالقوة الكاملة لكن جاءت الأمور عكس توقعاتنا فكانت الخسارة الثانية وتوديع المونديال». وأضاف: «أنا مقتنع بأننا سوف نتعافى ونتجدد صفوفنا مستقبلاً، سيكون لنا موقفاً إيجابياً خلال المنافسات المقبلة شرط أن نواصل العطاء بصورة أكبر إذا أردنا ذلك بالفعل».

بطولة رسمية

أما أول بطولة رسمية كبيرة خاضها اللاعب مع منتخب بلاده، فكانت كأس الأمم الأوروبية «يورو» 2016 التي استضافتها فرنسا، ووصل وقتها مع منتخب بلاده إلى دور الثمانية، فيما بدأ ظهوره الدولي لأول مرة في 19 نوفمبر عام 2008، في مباراة ودية ضد منتخب جمهورية إيرلندا، وانتهت لمصلحة بولندا 3-2. سجل بيشزكو هدفه الأول لبولندا في 17 يناير عام 2010، في مباراة خسرها منتخب بلاده 1-3 أمام منتخب الدنمارك، وعلى الرغم من اللعب في العديد من المباريات الودية خلال عام 2011، لم يتم اختياره للفريق البولندي عندما استضافوا كأس الأمم الأوروبية عام 2012، بسبب حدوث تجاوز من اللاعب، بالشجار مع سائق سيارة أجرة ألماني، قبل أن يتم اختياره للمشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة للمونديال.