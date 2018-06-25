لوفرين: مودريتش «الأفضل»

المصدر: موسكو - وكالات

يرى الكرواتي ديان لوفرين أن مواطنه لوكا مودريتش كان لينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم لو كان يحمل الجنسية الألمانية أو الإسبانية.

وقال لوفرين من مقر إقامة المنتخب الكرواتي في سان بطرسبورغ: إن مودريتش صانع لعب ريال مدريد، ربما أفضل لاعب وسط في العالم، ولو كان لاعباً ألمانيا أو إسبانياً لنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وأشار إلى أن كرواتيا كونها دولة صغيرة فإنها لا تلقى الاهتمام الذي تستحقه.

ونال مودريتش جائزة رجل المباراة خلال الفوز على نيجيريا 2 - صفر، وعلى الأرجنتين 3 - صفر في مونديال روسيا. وتوج مودريتش بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.