أوتشوا: نريد المركز الأول

المصدر: موسكو - وكالات

أكد غويليرمو اوتشوا حارس مرمى المنتخب المكسيكي أن الفوز القاتل الذي حققته ألمانيا على السويد 2 - 1 أول من أمس لن يغير من طريقة تعامل منتخب بلاده مع مباراته الأخيرة في دور المجموعات لمونديال روسيا والتي يلتقي خلالها مع السويد.

وقال اوتشوا «نحن لا نقوم بالحسابات، علينا أن نتأهل من المركز الأول، لكن لا يوجد منافس سهل». ورغم البداية المثالية والفوز في أول مباراتين في المونديال، فإن المنافسة بين المكسيك والسويد وألمانيا على أشدها من أجل تأهل فريقين منهما لدور الستة عشر.

وبعد الفوز على كوريا الجنوبية 2 -1 في روستوف، عاد الفريق المكسيكي إلى معسكره بالقرب من موسكو واضعاً في اعتباره أنه في حاجة ماسة إلى نقطة التعادل يوم الأربعاء في إيكاترينبرغ أمام السويد من أجل العبور للدور التالي.

وأضاف «نستطيع الفوز في المباراة التالية، لن تكون سهلة لكننا سنقاتل من أجلها، المباراة الأخيرة في نفس أهمية المباراة الأولى». واقتنص المنتخب الألماني فوزاً درامياً من نظيره السويدي 2 -1 . ولكن اوتشوا أكد أن فوز ألمانيا «لا يغير أي شيء بالنسبة لنا، الالتزام يبقى كما هو، علينا أن نستعد لتقديم مباراة على أعلى مستوى».