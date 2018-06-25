كفيست يستعد للعودة

المصدر: موسكو - وكالات

أكد اجي هاريدي المدير الفني للمنتخب الدنماركي أمس أن لاعب الوسط ويليام كفيست سينضم إلى الفريق المشارك في كأس العام بروسيا. وقال هاريدي لمحطة «دي ار» التليفزيونية الدنماركية «ويليام سيأتي إلى موسكو، لقد أرسلناه إلى الدنمارك من أجل الخضوع للفحص الطبي، الآن هو يريد العودة وهو أمر رائع». وأضاف «الآن سنفحص حالته الجسدية، وإذا كان بإمكانه أن يتدرب الأسبوع المقبل، لا يعاني من مشكلة في الرئة».

وسافر كفيست من روسيا إلى الدنمارك يوم الاثنين الماضي للخضوع لفحوص طبية بعدما اضطر للخروج من المباراة الافتتاحية للمنتخب الدنماركي أمام بيرو بسبب الإصابة.

وغادر كفيست/33 عاما/ المستشفى في الدنمارك الأسبوع الماضي.

وعبر منشور على صفحته بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، قال كفيست إن الأطباء اكتشفوا وجود كسر بأحد الضلوع وثقب صغير في الرئة اليسرى، مضيفا «لقد تحسن الأمر كثيرا في فترة قصيرة».

ويلتقي المنتخب الدنماركي مع نظيره الفرنسي في مباراته الأخيرة بدور المجموعات غداً ويحتاج لنقطة واحدة من المباراة للتأهل لدور الستة عشر.