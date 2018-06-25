ميسي «شوكولاتة» في يوم ميلاده

المصدر: موسكو - وكالات

عندما أدرك مجموعة من صانعي الحلوى في موسكو أن ليونيل ميسي سيحتفل بذكرى ميلاده خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم، قرروا تقديم هدية عن طريق صناعة تمثال ضخم من الشوكولاتة بالحجم الحقيقي لقائد منتخب الأرجنتين.

وعمل فريق مكون من خمسة أشخاص في أحد متاجر الحلوى في موسكو نحو أسبوع كامل لنحت تمثال من الشوكولاتة يزن 60 كيلوجراماً للاحتفال بعيد ميلاد ميسي الـ31 اليوم الأحد.

وقالت داريا مالكينا، رئيسة مجموعة صانعي الحلوى: «لقد أدركنا عن طريق المصادفة أن ذكرى ميلاد ميسي 24 يونيو، وفكرنا في أنه ‭»‬لمَ لا نقوم بصناعة هدية إلى ليو عن طريق تمثال من الشوكولاتة يجسده‭‬».

وأضافت مالكينا أنها تواصلت مع ممثلي ميسي لإهدائه التمثال في عيد ميلاده، وقالت ضاحكة: «سنقدم ليونيل ميسي إلى ليونيل ميسي».

وسيتم عرض التمثال في مدينة برونيتسي، الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتراً عن موسكو، التي تعد مقراً لمنتخب الأرجنتين خلال نهائيات كأس العالم.