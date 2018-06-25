نيمار يهين تياغو سيلفا

المصدر: موسكو - وكالات

انتقد كثيرون تصرفات لاعب المنتخب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، خلال المباراة مع منتخب كوستاريكا قبل يومين، والتي فازت فيها البرازيل بهدفين مقابل لا شيء.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن نيمار أساء إلى زميله في المنتخب، تياغو سيلفا، الذي يحمل شارة قائد المنتخب، بعد أن أعاد الأخير الكرة إلى ملعب كوستاريكا في إطار الروح الرياضية، بعد توقف المباراة في الدقيقة 83. ونقلت الصحيفة عن تياغو قوله: «إنه مثل أخ صغير بالنسبة لي»، في إشارة إلى نيمار.

مضيفاً: «لكن اليوم أشعر بالحزن لأنه أهانني عندما أعدت الكرة إلى كوستاريكا». وأكد تياغو أن «نيمار يجب أن ينفجر، وهذا أمر طبيعي، إنه يحمل مسؤولية كبيرة، وأعتقد أنه سيكون الآن أكثر هدوءاً للمباراة الثالثة»، التي ستكون ضد صربيا الأربعاء.

وذكرت الصحيفة أن نيمار أساء خلال المباراة إلى أحد لاعبي منتخب كوستاريكا، وأبدى احتجاجه أكثر من مرة على قرار الحكم في المباراة نفسها.