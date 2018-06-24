حكيمي ضمن اللاعبين الـ10 الأسرع

المصدر: موسكو - يوسف الشافعي

قَامت صحيفة «الماركا» الإسبانية الشهيرة بنشر تقرير حول أسرع لاعبي المونديال حتى أمس، وشهدت القائمة المنشورة وجود لاعب من المنتخب المغربي إلى جانب مجموعة من اللاعبين المميزين.

وتصدر قائد المنتخب البرتغالي وأفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو القائمة المنشورة، إذ قاربت سرعته القصوى 34 كيلومتراً في الساعة، وذلك خلال المباراة الأولى للمنتخب البرتغالي في المونديال الروسي أمام الجارة إسبانيا.

في حين احتل اللاعب الدولي المغربي الشاب أشرف حكيمي المركز الثامن في قائمة ضمن عشرة لاعبين، إذ بلغت سرعة لاعب ريال مدريد الإسباني 32,83 كيلومتراً في الساعة متقدماً على كل من الكوستاريكي كريستيان بولانيوس والإسباني جيرارد بيكيه.

وفي ما يلي الترتيب الكامل لأسرع 10 لاعبين في مونديال روسيا:

1. رونالدو - البرتغال (33,98 km/‏h)

2. لويس أدفينكولا - البيرو (33,77 km/‏h)

3. آنتي ريبيتش - كرواتيا (33,30 km/‏h)

4. أورينيا - كوستاريكا (33,08 km/‏h)

5. ماثيو ليكي - أستراليا (32,83 km/‏h)

6. روميلو لوكاكو - بلجيكا (32,83 km/‏h)

7. جونزاليس - كوستاريكا (32,83 km/‏h)

8. أشرف حكيمي - المغرب (32,83 km/‏h)

9. بولانيوس - كوستاريكا (32,83 km/‏h)

10. جيرارد بيكيه - إسبانيا (32,62 km/‏h)