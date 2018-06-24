البرازيل تهاجم دموع نيمار

المصدر: عواصم - وكالات

قوبلت دموع النجم البرازيلي نيمار بعد فوز منتخبه على كوستاريكا أول من أمس 2- 0 ضمن منافسات كأس العالم في كرة القدم، بانتقادات وقلق في بلاده حيث اعتبرت أكبر صحيفة يومية أن البكاء في الجولة الثانية أمر مبكر.

وكتبت «أو غلوبو»، كبرى صحف البرازيل، انه «من غير الطبيعي البكاء في المباراة الثانية من كأس العالم» التي تمتد حتى 15 يوليو. وأضافت «صادقة كانت أم لا، دموع نيمار مقلقة (...) كانت إما دليلا على عدم استقرار مقلق، أو إعادة ظهور لنرجسية تمكن نيمار من السيطرة عليها خلال كامل المباراة تقريبا». وأعادت هذه المشاهد تذكير البرازيليين بدموع قائد المنتخب تياغو سيلفا قبل الركلات الترجيحية ضد تشيلي في ثمن نهائي مونديال 2014 على أرضهم، والتي رفض بعدها المشاركة في تسديد الضربات. وفي تغريدة بعد المباراة، حاول نيمار العائد منذ أسابيع بعد غياب مطول بسبب الإصابة، أن يخفف من وقع ما قام به، وقال «الجميع يعلم ما مررت به لأصل إلى هنا.

كانت هذه دموع فرح (...) دموع قوة». وأضاف «في حياتي لم تكن الأمور سهلة أبداً، ولا يزال الأمر كذلك هنا والآن. الحلم يتواصل. الحلم، كلا، الهدف!».