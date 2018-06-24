صلاح..مواطن فخري في الشيشان

المصدر: عواصم - وكالات

منح رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان نجم كرة القدم المصري محمد صلاح وسام المواطن الفخري، وذلك أثناء مأدبة لوداع المنتخب المصري الذي خرج من بطولة كأس العالم قبل مباراة على نهاية دور المجموعات.

وتستضيف الشيشان معسكر تدريب المنتخب المصري الذي تتبقى له مباراة واحدة أمام المنتخب السعودي. وظهر قديروف إلى جانب صلاح خلال المران الأول للمنتخب المصري قبل أن يستقبله أول من أمس .

وكتب قديروف عبر قناته الرسمية على تطبيق تليغرام «محمد صلاح مواطن فخري لجمهورية الشيشان. نعم هذا صحيح! وقعت مرسوماً هذه الليلة بمنح لاعب كرة القدم العظيم ولاعب المنتخب المصري وليفربول هذه الجائزة الكبرى». وتسلم صلاح الوسام ونسخة من المرسوم أثناء مأدبة عشاء أول من أمس.

وخلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الأسبوع الماضي، قال قديروف: «لا نستغل المونديال في السياسة... لم أوجه الدعوة إلى محمد صلاح أو المنتخب المصري، لإقامة معسكره في غروزني، لقد اختارونا بأنفسهم».