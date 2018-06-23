زلاتكو: شكراً يا إمارات

المصدر: دبي ـ عز الدين جاد الله

ارتسمت ألوان العلم الكرواتي على برج خليفة أول من أمس بعد تأهل منتخب كرواتيا إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في روسيا بعد فوزها المثير على الأرجنتين بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «نيزني نوفغورود»، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بمونديال روسيا، حيث حجز المنتخب الكرواتي بهذه النتيجة مقعداً في دور الـ16 بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة. من جانبه، رد زلاتكو داليتش، مدرب كرواتيا الحالي والعين السابق، على هذه اللفتة الرائعة، بعرض برج خليفة العلم الكرواتي، على حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» معلقاً: «شكراً يا إمارات»، ليعبر عن شكره وتقديره لدولة الإمارات ونادي العين لتهنئته عقب فوز منتخب بلاده على الأرجنتين وتأهله إلى دور الستة عشر.

وكان المدرب الخلوق استأثر بالأضواء عقب قيادته للمنتخب الكرواتي للتأهل إلى النهائيات، قبل أن يتابع نجاحاته الواضحة مع منتخب بلاده، حيث نجح في قيادته لتحقيق الفوز في أول جولتين ليتأهل مباشرة إلى المرحلة التالية بغض النظر عن نتائج مباريات الجولة الأخيرة في المجموعة والتي تضم إلى جانب كرواتيا والأرجنتين كلاً من أيسلندا ونيجيريا.

وتولى زلاتكو قيادة فريق العين في الفترة من 2014 ـ 2017، قبل أن يتقدم باستقالته ونجح خلالها في الصعود بالعين إلى منصات التتويج، حيث فاز معه ببطولة دوري الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس السوبر الإماراتي ووصل معه لنهائي دوري أبطال آسيا.