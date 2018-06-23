عصام عبد الله: زلاتكو سيقود كرواتيا للذهاب بعيداً

المصدر: العين - طلحة عبد الله

تفاعل العيناويون مع الفوز الباهر الذي حققه منتخب كرواتيا أول من أمس، والذي يقوده مدرب العين السابق زلاتكو داليتش، على الأرجنتين ونجمها ميسي بثلاثية نظيفة، ليتأهل الكروات إلى الدور الثاني عن جدارة واستحقاق، عقب اللقاء تسابق عدد كبير من عشاق الزعيم لتهنئة مدرب الفريق السابق الذي قاد العين ثلاثة مواسم، محققاً معه نجاحات متميزة، حيث توج ببطولتي الدوري والكأس، إضافة إلى التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم قبل موسمين، قبل أن يخلفه مواطنه زوران ماميتش في يوليو من العام الماضي.

من جانبه، أكد عصام عبدالله، إداري فريق العين، أن زلاتكو من أفضل المدربين الذين قادوا العين، ويستطيع أن يقود المنتخب الكرواتي إلى أبعد مرحلة في نهائيات كأس العالم فهو يملك مقومات النجاح ولديه فكر تدريبي متميز، مبيناً أنه مدرب صاحب إمكانيات طيبة وأخلاق عالية ونجح في قيادة الزعيم لتحقيق أفضل النتائج وأرقامه تتحدث عنه، وبعد مغادرته ترك بصمة واضحة على الفريق، وأضاف: «ما يُحسب لهذا المدرب الكبير أنه دوماً يؤكد أن العين كان له الفضل الأكبر في وصوله إلى هذه المرحلة من النجاحات»، مشيداً بالمناخ المثالي للعمل داخل منظومة نادي العين وهي التي وفرت له كل سبل النجاح.

تميز

وأضاف إداري فريق العين: «زلاتكو نجح لأنه متميز ويعرف كيف يتعامل مع اللاعبين والإداريين خارج وداخل الملعب، ويكفي أنه صُنّف خلال قيادته للعين كثاني أفضل مدرب بكرواتيا رغم أنه وقتها لم يمض عليه في قيادة العين سوى موسم ونصف فقط، كما يعتبر ثاني أفضل مدرب في تاريخ العين بعد عبدالكريم ميتسو، كما أنه يتمتع بحب كبير من قبل العيناوية بسبب أخلاقه العالية وتعامله الراقي، ويكفي أنه بعد مغادرته للعين لا زال يتحدث بكل الخير عن الفريق وجمهوره، كما أنه يعترف بفضل ودور دولة الإمارات بشكل عام ونادي العين بشكل خاص في تكوين شخصيته كمدرب وهذه صفة جيدة في المدربين».