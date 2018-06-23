مارادونا يجهش بالبكاء

المصدر: عواصم - وكالات

أجهش الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا في البكاء بعد خسارة التانغو الكبيرة أمام كرواتيا 0-3، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، ولم يتمالك مارادونا أعصابه، بسبب النتيجة الثقيلة، التي صدمت منتخب الأرجنتين في الشوط الثاني.

وأثار سقوط المنتخب الأرجنتيني «المدوّي» أمام الكروات بنتيجة 3 أهداف نظيفة دهشة واستغراب الكثيرين، والأكثر غرابة ما ظهر على حواشي هذه الهزيمة العريضة.

مصادفة غريبة زادت من تأثير واقعة «الهزيمة» النكراء التي حاقت بالمنتخب الأرجنتيني، وتتمثل في أن اللاعب الأرجنتيني الشهير دييغو مارادونا كان ضمنياً السبب في هذه الكبوة، حيث إن يد الأسطورة الكروية مارادونا امتدت خلال قرعة كأس العالم مطلع ديسمبر الماضي، وخرجت باسم المنتخب الكرواتي ووضعته في مواجهة المنتخب الأرجنتيني. هذه المفارقة والصدفة الغريبة بدت كما لو أنها مشهد تقليدي في أحد الأفلام الهندية، لكن الواقع كما في كل مرة، يثبت أنه أكثر غرابة من الخيال ذاته.