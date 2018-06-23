بُوسكيتس يحذر من أسود الأطلس

المصدر: موسكو ــ يوسف الشافعي

أشاد سيرجيو بوسكيتس، مُتوسط ميدان المنتخب الإسباني ونادي برشلونة، بالمنتخب المغربي، مُؤكداً تفوقه على كل من إيران والبُرتغال، مُشيراً في الوقت ذاته إلى أن المُباريات في المُونديال تُكسب ولا تلعب.



وصرح نجم النادي الكاتالوني برشلونة في تصريحات إعلامية قائاً: «من وجهة نظري، المُنتخب المغربي كان أفضل من إيران والبرتغال بكثير، لكنه خسر.. أهم شيء في كأس العالم يبقى هو تحقيق الفوز.. الانتصار يبقى أهم من المردود خاصة في الدور الأول».

وأضاف لاعب ارتكاز المنتخب الإسباني قائاً: «مواجهة المغرب ستكون أصعب من مباراة إيران بكثير، لأنهم يلعبون كرة قدم جيدة.. رغم أنهم ودعوا المُسابقة من الدور الأول لكنهم كانوا أفضل من خصومهم».

ويتصدر المُنتخب الإسباني المجموعة الثانية مُناصفة مع البُرتغال برصيد أربع نقاط، في انتظار مُباريات الجولة الثالثة والأخيرة.

يذكر أن المُباراة الأخيرة لإسبانيا في الدور الأول ستكون أمام المغرب بملعب «بالتيكا أرينا » بمدينة كالينيغراد الروسية، يوم الثلاثاء المُقبل، بينما سيُواجه المنتخب البرتغالي نظيره الإيراني.