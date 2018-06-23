مودريتش: يجب أن تتوقف الاحتفالات

المصدر: نيجني نوفغورود - د ب أ

طالب لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا زملاءه في الفريق عدم الإفراط في الاحتفال عقب تأهل المنتخب الأوروبي لدور الستة عشر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا.

عقب تحقيق منتخب كرواتيا مفاجأة من العيار الثقيل، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على نظيره الأرجنتيني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات للمونديال، ليعزز موقعه في صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، ويصعد رسمياً لأدوار الإقصائية، قبل لقائه الأخير في المجموعة أمام نظيره الأيسلندي الثلاثاء المقبل.

قال مودريتش، الذي أحرز الهدف الثاني لكرواتيا في اللقاء من قذيفة صاروخية، مسجلاً هدفه الثاني في النسخة الحالية للمسابقة «يجب أن تتوقف الاحتفالات يتعين علينا عدم الإفراط في هذا الأمر». وأضاف لاعب وسط ريال مدريد الإسباني «حققنا الهدف الأول في البطولة وهو التأهل للدور الثاني، ولكن سوف تنتظرنا مواجهات أكثر صعوبة في الأدوار القادمة». ويحلم منتخب كرواتيا بتكرار إنجازه التاريخي عندما تأهل للدور قبل النهائي في نسخة المسابقة عام 1998 التي أقيمت بفرنسا.