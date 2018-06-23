المصدر: موسكو - وكالات

قال طبيب المنتخب الروسي الأول لكرة القدم في كأس العالم إن اللاعبين الروس اجتازوا أكثر من 300 اختبار للمنشطات خلال هذا العام. ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) تصريحات لإدوارد بيوغلوف قال فيها: «كل العينات جاءت نظيفة».

وكانت روسيا في قلب فضائح كبيرة لتعاطي المنشطات في ألعاب القوة والرياضات الشتوية، وباتت وسائل الإعلام الألمانية من بين هؤلاء الذين كانوا يتوقعون بامتداد المشكلة تمتد إلى كرة القدم.

واستبعد روسلام كامبولوف، مدافع فريق روبين كازان، من المنتخب الروسي المشارك في المونديال بسبب الإصابة ولكنه في السابق خضع لتحقيق من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حول علاقته بتفشي تعاطي المنشطات في البلاد. وأسقط «فيفا» القضية في الشهر الماضي بسبب عدم كفاية الأدلة. وأفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن اللاعبين الروس قطعوا مساحات وأكملوا انطلاقات أكثر من أي فريق مشارك في المونديال حتى الآن.

وقال بيوغلوف: «يجب أن تسأل مدرب المنتخب الإنجليزي، لماذا لا يجري لاعبو المنتخب الإنجليزي كثيراً». ويلتقي المنتخب الروسي مع منتخب أوروغواي بعد غد في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى لتحديد من سيتصدرها.