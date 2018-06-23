هاميلتون ضحية مباراة إنجلترا

المصدر: باريس - وكالات

لو ظهر عدم التركيز على لويس هاميلتون ومهندسي فريق مرسيدس بشكل واضح قبل ساعات من انطلاق سباق جائزة فرنسا الكبرى لفورمولا 1 غداً.. فسيكون ذلك بسبب كرة القدم.

واعترف السائق البريطاني بطل العالم أربع مرات أول من أمس بأنه سيحاول مشاهدة مباراة إنجلترا وبنما ضمن منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم التي تستضيفها روسيا حالياً وذلك قبل ساعتين من انطلاق سباق فرنسا في لوكاستوليه.

وقررت الجهة المنظمة لسباقات فورمولا 1 للسيارات تأخير انطلاق السباق لمدة ساعتين لتجنب التعارض مع المباراة. وقال السائق البريطاني، للصحفيين في مقر الفريق «المباراة يوم السابق وسيكون من الصعب بعض الشيء التركيز على السباق».

سنتابع المباراة هنا. أثق في أن مهندسي الفريق سيتابعونها وهم يستعدون للسباق في الوقت ذاته وكذلك الحال بالنسبة لي. وكان هاميلتون، زميلا لاشلي يانغ جناح مانشستر يونايتد وإنجلترا في المدرسة رغم أن العلاقة بينهما لم تستمر لأن هاميلتون دائما ما يعلنها دوما أنه يشجع أرسنال. وتابع هاميلتون «أتذكر كم كان لاعباً رائعاً في طفولته. تابعت نجاحه مع تقدمه في العمر.

رؤية زميل دراسة آخر ينجح في حياته.. أعتقد أن هذا أمر رائع حقاً». ومن غير المرجح أن ينشغل مهندسو سيارة فيتل سائق فيراري بكأس العالم بنفس الشكل خلال الأسابيع المقبلة، حيث فشلت إيطاليا في بلوغ النهائيات وربما تستمر معاناة ألمانيا خلال البطولة.