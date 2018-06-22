فيصل علي: ضعف التركيز سبب الخروج المبكر

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

أرجع فيصل علي لاعب العين السابق، إخفاق المنتخبات العربية في المونديال، إلى ضعف تركيز اللاعب العربي، وعدم قدرته على التكيف مع الضغوط، موضحاً أن المنتخبات العربية التي خرجت من المنافسة، عانت ضغوطاً كبيرة أثرت في مستواها الفني داخل الملعب المباراة، بسبب قلة الخبرة التي تساعدهم على الصمود بمثل هذه المنافسات الكبيرة. وقال: من وجهة نظري، أنه رغم الخروج المبكر، إلا أن هذه المنتخبات قدمت ما عليها، حسب قدراتها وإمكاناتها، ومن الصعب على منتخباتنا مجاراة المنتخبات الأوروبية، وهذا أمر ليس وليد اللحظة، ومن خلال الجولتين السابقتين، فيمكن القول إن منتخبي المغرب وتونس كانا الأكثر إقناعاً، رغم خسارتيهما، فيما لم يقدم منتخبا مصر والسعودية المستوى المأمول.