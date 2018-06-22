حسن مراد: خروج منتخباتنا مخيب حـد الألم

المصدر: دبي - علي شدهان

وصف حسن مراد اللاعب والإداري السابق في المنتخبات الوطنية، النتيجة التي خرجت بها 3 منتخبات عربية «حتى الآن» من مونديال روسيا 2018، بالمخيبة إلى حد الألم، مشدداً على أنه شخصياً لم يكن يتوقع أن تخرج 3 من 4 منتخبات عربية مشاركة في المونديال بعد جولتين فقط، منوهاً بأن الخروج العربي من المونديال، تقف وراءه أسباب فنية وإدارية عدة.

وأوضح مراد قائلاً: أعتقد أن غالبية جماهيرنا العربية تشعر بنوع من الانزعاج والألم والخيبة من الهزائم التي تجرعتها المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم في روسيا، كنا نمني النفس برؤية منتخب عربي أو أكثر يتأهل إلى الدور التالي، ولكن ذلك لم يتحقق للأسف الشديد، بخروج 3 منتخبات عربية، هي مصر والسعودية والمغرب، بعد تجرع كل منها مرارة الهزيمة للمرة الثانية على التوالي، فيما لا يزال هناك أمل باقٍ لتونس امام بلجيكيا القوية غداً، وأملنا أن ينجح نسور قرطاج في مداواة جراح الجماهير العربية.