الإصابة تُبعد الكوري بارك عن المونديال

المصدر: سان بطرسبرج - رويترز

انتهت مشاركة المدافع الكوري بارك جوو-هو في كأس العالم لكرة القدم، بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في الهزيمة (1-صفر) أمام السويد، ستبعده لثلاثة أسابيع.

وتعرض بارك البالغ عمره (31 عاماً) للإصابة في الشوط الأول عندما كان يحاول اللحاق بالكرة قبل الخروج من الملعب، وخرج على محفة قبل أن يشارك الظهير الأيسر كيم مين-وو.

وأبلغ مسؤول بالمنتخب الكوري وكالة كيودو للأنباء، أن بارك سيستمر مع الفريق، على الرغم من عدم قدرته على اللعب ضد المكسيك وألمانيا.

وتسبب كيم في ركلة الجزاء التي احتسبت بعد مراجعة حكم الفيديو، والتي سجلت منها السويد هدف الفوز باستاد نيجني نوفجورود، لتصبح كوريا في موقف صعب بالمجموعة السادسة.