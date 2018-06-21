هيكتور يعود لمعسكر ألمانيا

المصدر: موسكو - وكالات

عاد يوناس هيكتور الظهير الأيسر بالمنتخب الألماني، أول من أمس إلى معسكر الفريق إثر تعافيه من نزلة برد كانت قد تسببت في غيابه عن المباراة التي خسرها المنتخب الألماني 0 - 1 أمام نظيره المكسيكي في بداية مشوار الدفاع عن اللقب في كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا. وكان مارفين بلاتنهارت لاعب هيرتا برلين قد حل مكان هيكتور لاعب كولون، في صفوف المنتخب الألماني خلال المباراة أمام المكسيك الأحد الماضي.

لكن من المتوقع أن يستعيد هيكتور مكانه في التشكيل الأساسي خلال المباراة أمام المنتخب السويدي المقررة في سوتشي بعد غد ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة بالمونديال.

ويتواجد المنتخب الألماني بالفعل في سوتشي الواقعة على البحر الأسود، حيث غادر مقر معسكره القريب من العاصمة موسكو، إلى سوتشي من أجل تأقلم اللاعبين مع الطقس المختلف ودرجات الحرارة الأعلى. وخضع جميع اللاعبين الـ 23 في قائمة المنتخب الألماني، بالفعل لجلسة تدريبية في سوتشي.