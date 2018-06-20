رونالدو يتوج هدافاً تاريخياً لأوروبا في المباريات الدولية

المصدر: د ب ا

سجل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الأربعاء هدفه الرابع في بطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا في روسيا ليرفع رصيده إلى 85 هدفا مع المنتخب البرتغالي ويصبح أنجح لاعب أوروبا في هز الشباك على مدار التاريخ، حسبما أفادت "أوبتا" للإحصائيات.

وأحرز رونالدو الهدف بضربة رأس في مرمى المنتخب المغربي خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين اليوم في العاصمة الروسية موسكو ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالبطولة.

وتخطى رونالدو بهذا رصيد المجري فيرنك بوشكاش الذي أحرز 84 هدفا للمنتخبين المجري والإسباني في 89 مباراة دولية خاضها مع الفريقين من 1945 إلى 1962.

وخاض رونالدو اليوم مباراته الدولية رقم 152 مع المنتخب البرتغالي وقاده للتقدم 1 / صفر في الشوط الأول على المنتخب المغربي باستاد "لوجنيكي" الشهير بالعاصمة موسكو.

وكان رونالدو استهل مسيرته مع الفريق في 2003 وأحرز أول أهدافه الدولية معه في مرمى اليونان بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2004) بالبرتغال.

وكان رونالدو استهل رصيد أهدافه في المونديال الحالي بثلاثة أهداف (هاتريك) ففي مرمى المنتخب الإسباني خلال مباراتهما الأولى بالبطولة والتي انتهت بالتعادل 3 / 3 يوم الجمعة الماضي.

وأصبح رونالدو ثاني أفضل الهدافين في المباريات الدولية على مستوى العالم حيث يأتي خلف الهداف الإيراني المعتزل علي دائى الذي سجل 109 أهداف لمنتخب بلاده في 149 مباراة دولية بين عامي 1993 و2006.