نوير: حان وقت «النهائيات»

المصدر: Ⅶ موسكو ــ وكالات

قال حارس مرمى المنتخب الألماني وقائده مانويل نوير، أمس، إن أي مباراة للفريق اعتباراً من الآن في بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة في روسيا، ستكون بمثابة مباراة نهائية. وأكد نوير أن المنتخب الألماني، حامل اللقب، قادر على التعامل مع الوضع الذي يواجهه بعد أن خسر مباراته الأولى في رحلة الدفاع عن اللقب، أمام نظيره المكسيكي 0 - 1. وقال نوير خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر معسكر المنتخب بمدينة فاتوتينكي: «اعتباراً من الآن، ستكون مبارياتنا بمثابة مباريات نهائية.

والآن نحن علينا واجب كلاعبين للدفاع عن سمعة ألمانيا». وأضاف نوير أن المنتخب لديه عدد كاف من القادة القادرين على إجراء التغييرات المطلوبة للمباراة الثانية المقررة أمام المنتخب السويدي يوم السبت المقبل في سوتشي. وقال نوير: «نحن مقتنعون بقدرتنا على العودة. وسنستعرض ذلك في المباراة أمام السويد.. نحن أقوى المنتقدين لأنفسنا وشعرنا بخيبة أمل إزاء ما قدمناه على أرض الملعب أمام المكسيك».

مناقشات

وأكد نوير (32 عاماً) أن المناقشات لم تتوقف بشأن الهزيمة أمام المكسيك منذ نهاية المباراة، وأضاف: «تحدثنا بهذا الشأن عقب المباراة مباشرة، خلال تنقلنا بالحافلة وعند تناول كل وجبة». وقال حارس مرمى بايرن ميونخ، إن المنتخب الألماني يجب أن يستعيد من جديد القوة الذهنية التي أهلته للتتويج باللقب في كأس العالم 20141 بالبرازيل.