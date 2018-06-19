نيمار ضحية «الإسباغيتي»

المصدر: موسكو - وكالات

انضم النجم الفرنسي السابق إيريك كانتونا للأصوات الساخرة من تسريحة البرازيلي نيمار، في صورة نشرها على حسابه الشخصي بموقع «إنستغرام». وظهر كانتونا حاملاً صورة نيمار بتسريحته الجديدة، وواضعاً شعرية المعكرونة على رأسه، بهدف السخرية من النجم البرازيلي. وكتب كانتونا معلقاً: «على طريقة نيمار.. سباغيتي آل دينتي»، وهو طبق السباغيتي الإيطالي الشهير. وتصدرت صور تسريحة نيمار الجديدة الصحف الرئيسية في البرازيل التي سخرت من التسريحة الغريبة، وتمنت أن تجلب الحظ للمنتخب البرازيلي في المونديال.