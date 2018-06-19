درار..يعود من باب البُرتغال

المصدر: سان بطرسبورغ - البيان الرياضي

من المُنتظر أن يعود لاعب نادي فنربخشة التُركي والمنتخب المغربي، نبيل درار، إلى كسب مكانة رسمية في تشكيلة أسود الأطلس في المباراة المقبلة أمام المنتخب البرتغالي، برسم الجولة الثانية من دوري مجموعات منافسات كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018.



وظهر نبيل درار، في التمارين الجماعية للمنتخب المغربي لكرة القدم، بملعب «تشايكا» بمدينة فورونيج الروسية، إذ بدا مُستعداً للعودة إلى التشكيلة الرسمية للأسود وذلك بعد تخلصه بشكل كامل من آثار الإصابة التي عانى منها على مستوى ربلة الساق. وغاب نبيل درار عن المنتخب المغربي في الجولة الأولى لدور المجموعات أمام المنتخب الإيراني، بعدما احتفظ به المدرب الفرنسي هيرفي رُونار في دكة البدلاء.

وظهرت علامات الرغبة والإصرار على اللاعب السابق لنادي إمارة موناكو في التدريبات الإعدادية لأسود الأطلس قبل مواجهة رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو.



ومن المرتقب أن تُجرى بعض التغييرات على التشكيلة الرسمية لأسود الأطلس في مباراة البرتغال، وذلك بعد الهزيمة الأولى أمام إيران، إضافة إلى عدم التأكد من جاهزية لاعب ليغانيس الإسباني نور الدين أمرابط، الذي عاد إلى تمارين الأسود بفورونيج.