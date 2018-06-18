من هو الشناوي الذي أجبر الفيفا على حذف زجاجة الكحول ؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أضطر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لحذف صورة زجاجة الخمور ، من الفيديو القصير الذي يخصصه لأفضل لاعب في مباريات المونديال.

وجاء هذا القرار عقب رفض حارس مرمى منتخب مصر استلام جائزة أفضل لاعب في المباراة ، والتي تقدمها شركة "بدوايزر" الأميركية لصناعة المشروبات الكحولية .

وقد حصل الشناوي على لقب الأفضل في لقاء مصر وأوروغواي بالمجموعة الأولى ، لكن الشناوي رفض استلام الجائزة بسبب رعاية شركة خمور لها، ما دفع الفيفا فيما يبدو إلى حذف صورة الزجاجة التي تظهر إلى جانب أي لاعب في حال فوزه بلقب الأفضل في أي مباراة، إذا كان الفائز مسلما.

ويُعد محمد الشناوي من الحراس الذين يعتمد عليهم المدرب هيكتور كوبر، ويتناوب على حراسة المرمى مع السد العالي عصام الحضري وشريف إكرامي، وحصل على فرصته مع كوبر وشارك في مواجهة مارس الودية أمام البرتغال.

تكوّن محمد الشناوي في نادي الأهلي ولعب لأندية طلائع الجيش والإنتاج الحربي وحرس الحدود وبتروجيت قبل أن يعود للنادي الأهلي من جديد كما سبق له اللعب لمنتخب تحت 18 سنة.

يُعتبر الشناوي من الحراس الذين يعوّل عليهم هيكتور كوبر من أجل تقديم الإضافة للتشكيلة والذهاب بعيداً في كأس العالم FIFA، والتي يصل إليها المنتخب المصري بعد غياب دام 28 عاماً، لا سيما أن قامته الطويلة ورشاقته وخبرته وسط الخشبات الثلاث ستخدم كثيراً منتخب الفراعنة.

ولد الشناوي في 18 ديسمبر 1988 ، ويبلغ طوله 191.0 سنتيمترات ، ولعب 4 مباريات دولية .

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